RKC-verdediger Adewoye na ruime nederlaag tegen Feyenoord: ‘Na 4-0 is het alleen nog schade beperken’

RKC-verdediger Shawn Adewoye droeg zondagavond tegen Feyenoord de aanvoerdersband omdat eerste captain Michiel Kramer geschorst was. Hij is niet voor niets aangewezen als reserve-aanvoerder, is als centrale verdediger een rustpunt en kan zijn elftal aansturen.

Maar daar was tegen Feyenoord na het eerste half uur eigenlijk geen beginnen aan. Dat erkende ook Adewoye zelf, al zei hij op zijn mooi Vlaams dat hij niet heel snel onder de indruk is van een tegenstander. ,,Zij hebben een mooie achterban, maar het is niet zo dat ik van mijn melk was of zo.”

Maatje te klein

Het was vooral duidelijk dat RKC zondagavond echt een maatje te klein was voor de koploper van de eredivisie. ,,Zonde dat we net voor de ‘ramadanbreak’ twee goals moesten slikken, dat sloeg erin", zei Adewoye. ,,Het tempo werd er door die break ook nog uitgehaald en het werd voor ons ontzettend lastig.”

Wat er in de rust werd gezegd toen RKC al met 3-0 achter stond? ,,Dat we het eerste half uur goed meespeelden en we vooral moesten proberen er nog een wedstrijd van te maken", vertelde de Belg. Dat lukte alleen niet. ,,Nee, daarvoor viel die 4-0 te snel. Dan is het lastig en wordt het meer schade beperken.”

Volledig scherm Shawn Adewoye © Pro Shots / Marcel van Dorst