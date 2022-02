RKC-verdediger Bakari: ‘Twee keer met 3-0 achter bij rust is echt niet goed’

Zijn ontvangst toont volgens Bakari aan dat iedereen bij RKC heel hecht is. ,,Het is echt een familie, dat is heel mooi.” Hij kijkt ook met een heel fijn gevoel terug op de Afrika Cup, waarmee hij met de Comoren de knock-outfase haalde, maar is inmiddels ook in zijn hoofd weer in Waalwijk geland. Al had hij zijn eerste wedstrijd weer in Nederland toch liever anders voorgesteld dan een 4-0 nederlaag tegen AZ in de KNVB-beker.