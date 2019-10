RKC-verdediger Delcroix: ‘We geven het in het eerste kwartier helemaal weg’

videoHannes Delcroix had centraal achterin bij RKC Waalwijk een drukke avond in de uitwedstrijd tegen Willem II. Met twee belangrijke ingrepen voorkwam hij in de eerste helft een ruimere voorsprong voor de Tilburgers. ,,We durfden niet te voetballen.”

Binnen het kwartier stond het al zeer terecht 2-0. ,,We hebben het in het eerste kwartier helemaal weggegeven", weet Delcroix. ,,We stonden niet goed, durfden niet te voetballen. We waren gewoon nergens.”

Maar nadat Elbers de aansluitingstreffer binnen schoot, kwam de omslag bij de Waalwijkers. ,,Na de goal kregen we meer vertrouwen. We zetten Willem II onder druk, vooral in de tweede helft kwamen ze er niet meer uit. Jammer dat we dan toch geen goal meer hebben gemaakt.”

Delcroix speelt de laatste wedstrijden met Hans Mulder naast zich, in plaats van Melle Meulensteen. Iets wat de RKC-defensie wat stabieler lijkt te maken. ,,Hans is een goede voetballer, ik speel graag naast hem. Maar het maakt niet uit wie er naast me staat, we moeten de nul proberen te houden.”

