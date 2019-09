RKC-verdediger Delcroix: ‘We hadden Vitesse naar huis moeten spelen’

Direct na rust benutte Clint Leemans een strafschop, waarna RKC zicht had op een of drie punten. Ook omdat Vitesse met een man minder kwam te staan. ,,Je zou ze gewoon onder druk moeten zetten en naar huis moeten spelen. Dat is niet gebeurd.”

De twijfel sluipt dan wel een beetje in de ploeg, denkt ook Delcroix. ,,Misschien zit het een beetje in het achterhoofd. Maar dat is een mentaal stuk. Je moet gewoon verder gaan en niet te veel blijven stilstaan. We moeten nu verder gaan met de tweede helft die we hier hebben laten zien.”