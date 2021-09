RKC-verdediger Gaari na nederlaag tegen Willem II: ‘Het was slap vandaag’

Verdediger Jurien Gaari is duidelijk: RKC had een totale offday tegen Willem II. ,,Het was slap vandaag", zegt hij over de 1-2 nederlaag.

RKC kwam nauwelijks in de wedstrijd en werd in het begin van de tweede helft door Willem II overlopen. ,,De laatste tien, vijftien minuten van de eerste helft konden we iets meer aanvallen en aan het einde van de wedstrijd probeerden we nog wat te forceren. Maar we hadden gewoon een offday als team zijnde.”

Het uitvallen van de andere back Alexander Büttner zorgde ervoor dat RKC even de weg kwijt was. ,,Büttner is een belangrijke kracht, maar in het systeem dat wij spelen, weet iedereen wat er van hem verwacht wordt. Maar je ziet wel dat je hem mist op bepaalde momenten.”

Dat het een derby is, maakt de nederlaag niet per se extra zuur, vindt Gaari. ,,Er stonden gewoon drie punten op het spel en daar moeten we zeker in eigen huis voor gaan. We hebben het geprobeerd, maar nu moeten we de rug rechten zodat we er tegen Heracles weer staan.”