RKC-verdediger Gaari speelde eindelijk weer eens 90 minuten: ‘Dit seizoen is een leerproces voor mij’

Het is geen gemakkelijk seizoen voor de rechtsback, die nog niet veel minuten maakte. ,,Ik ben blij dat ik weer 90 minuten heb gemaakt”, vertelt Gaari. ,,Ik heb sinds ik hier ben veel mogen spelen, maar dit seizoen minder. Dat is een leerproces voor mij om daarmee om te gaan en me mentaal te ontwikkelen.”

In de wedstrijd tegen AZ (1-3 verlies) greep hij enkele keren uitstekend in. ,,Hier kan ik mee verder. Al denk ik wel dat er voor ons meer in had gezeten. Dat is jammer. Je ziet dat als wij fouten maken, zij dat meteen afstraffen. Dat is het verschil tussen hen en RKC.”