RKC-verdediger Meulensteen blij met eindelijk weer eens 90 minuten

De verdediger vindt niet dat RKC met de intentie naar Amsterdam moest komen om niet te verliezen. ,,Dat is geen goede mindset. Het is altijd fijn om zo lang mogelijk de 0 te houden, maar we moeten volle bak gaan en ook scoren.”

Toch ging dat met name in de eerste helft niet zoals hij had willen zien. In het begin van de tweede helft was RKC even wat sterker en creëerden de Waalwijkers meer. ,,Na de rode kaart viel dat een beetje weg. Zij hebben zo'n goed team en als je dan met een man minder staat wordt dat lastiger.” Een positief punt om mee te nemen? ,,De intentie was er wel en het harde werk. Als we dat vasthouden, krijgen we er ook goals bij.”