RKC-verdediger Meulensteen: ‘Fouten worden meteen afgestraft’

VIDEOPersoonlijk was het verloren duel met VVV-Venlo (3-1) een mijlpaal voor RKC-verdediger Melle Meulensteen, die zijn eredivisiedebuut maakte. ,,Maar dat je met 3-1 verliest is niet leuk. We konden beter.”

Spanning voelde Meulensteen niet, ondanks dat er de afgelopen weken heel veel over het gepromoveerde RKC is gepraat. ,,Het is gewoon een potje voetballen", lacht hij. ,,We moeten proberen ons eigen spel te spelen, dat aan te passen aan de eredivisie.”

Dat lukte de eerste helft heel goed, de tweede stukken minder. ,,We speelden goed voetbal, hadden 2-0 of 3-0 moeten maken, dan krijg je een heel andere wedstrijd. Maar dat hebben we helaas niet gedaan.”

Ondanks een zwakke tweede helft ziet Meulensteen wel positieve punten om mee te nemen naar de wedstrijd tegen AZ volgende week ,,Als we elke wedstrijd zo spelen als hier in de eerste helft, dan gaan we zeker nog punten pakken.” Dan moeten de slordigheden van de tweede helft er wel uit. ,,Ja, drie kansen, drie goals. Ze straffen je wel af.”