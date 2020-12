RKC-verdediger Meulensteen verbaasd over penalty PSV: ‘Ik heb letterlijk niks gedaan’

Geen Ronaldo voor Vitalie Damascan

7 december Spelers ervaren op verschillende manieren de loting voor de kwalificatieronden op weg naar het WK van Qatar in 2022. Vitalie Damascan, de Moldaviër in dienst van RKC Waalwijk, had een vurige wens. Hij hoopte op Portugal, zodat hij nog een keer tegen zijn idool Cristiano Ronaldo kon spelen.