RKC-verdediger Quasten: ‘Die blessuretijd leek wel een kwartier te duren, het was verschrikkelijk’

videoPaul Quasten is de oudste in de selectie van RKC, maar kan nog een prima feestje bouwen. Zo ook na de winst op FC Twente. ,,Ik ga al een paar jaartjes mee en af en toe zit er zo’n jaartje tussen dat je feest kan vieren. Dus ik weet hoe het moet inderdaad", zegt hij met een lach.

Stoppen op zijn 36ste is ook nog niet de bedoeling. ,,Nee, ik wil nog wel een jaartje doorgaan. Ik leer mijn lichaam steeds beter kennen en weet wat ervoor nodig is om mezelf fit te houden. Ik heb mijn steentje bij kunnen dragen dit seizoen en het is fantastisch dat ik nog zo fit ben.”

Vooral aan het einde van de wedstrijd tegen Twente moest de verdediging van RKC nog even aan de bak. Maar liefst zeven minuten extra tijd kwamen erbij en RKC mocht geen doelpunt tegen krijgen. ,,Natuurlijk was dat spannend en je moet gewoon super gefocust blijven, want je weet dat ‘ie verkeerd kan vallen. Ik zag niet hoeveel blessuretijd erbij kwam, ik vroeg het aan Touba, die zag het ook niet. Op een gegeven moment leek het echt wel vijftien minuten te duren nog. Het was een verschrikkelijk einde, maar gelukkig hebben we het vast kunnen houden.”

Ontlading

De ontlading was groot toen RKC de winst over de streep wist te trekken. ,,Daar doe je het voor, het hele seizoen. Ik moet zeggen: we zijn er nog niet helemaal. Maar het verschil in doelsaldo is wel riant. We hebben een hele goede stap gezet.”

De slotwedstrijd tegen Feyenoord in de Kuip is niet zomaar een ‘moetje’, volgens Quasten. ,,Daar gaan we ook weer voor de winst. Dat zit in het spel van RKC, dat zit in onze genen.”

Volledig scherm Quasten in duel met Ilic. © Pro Shots / Marcel van Dorst