RKC-verdediger Quasten: ‘Ik dacht: dit wordt weer zo'n wedstrijd’

De overwinning op FC Emmen (1-0) zorgde helemaal voor een mooie avond voor de linksback. ,,We weten dat we aan een goed seizoen bezig zijn, dat we goed voetballen. Dat hoor je overal en dat zie je ook. Maar als je niet scoort, laat je punten liggen. Dat dat nu wel gebeurde, zorgde voor een enorme ontlading. Deze drie punten zijn gewoon heel erg lekker.”

Het leek er lange tijd niet op dat RKC de volle buit in Waalwijk zou houden. ,,Natuurlijk dacht ik: dit wordt weer zo'n wedstrijd waarin we kansen creëren maar niet scoren. Gelukkig valt ‘ie in de 90ste minuut alsnog, hij (Touba, red.) nam hem fantastisch op de pantoffel. Je zag de ontlading bij ons, het is gewoon fantastisch.”

Verdiend was de overwinning op Emmen zeker, maar het gebrek aan doelpunten blijft een manco. ,,We staan verdedigend super goed, krijgen weinig goals tegen. Als je dan niet scoort, sta je onderaan de ranglijst, maar qua voetbal denk ik dat we eigenlijk in het linkerrijtje horen.”

Volledig scherm Paul Quasten © ANP