RKC-verdediger Quasten: ‘We moeten mannenvoetbal gaan spelen’

Meer dan 10 goals geven RKC een garantie: spits kan Waalwij­kers in de eredivisie houden

24 augustus RKC Waalwijk zoekt nog naar een spits die meer dan tien doelpunten per seizoen maakt. Een krokettenverkoper zorgde er al eens voor dat de club aan zo’n scherpschutter kwam. Of de van Feyenoord gehuurde spits Dylan Vente zo'n scherpschutter is, moet nog blijken.