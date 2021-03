RKC-verdediger Touba kiest na Belgische jeugdinterlands toch voor Algerije

Algerije toonde al eerder interesse in de verdediger, die een uitstekend seizoen draait in Waalwijk. Samen met Melle Meulensteen vormt hij het hart van de defensie van RKC, dat tot nu toe de minste doelpunten tegen kreeg van alle ploegen in het rechterrijtje. De Waalwijkse ploeg nam de Belg in de zomer transfervrij over van Club Brugge. Inmiddels hebben meerdere clubs hun interesse getoond in de centrale verdediger.