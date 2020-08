RKC-verdediger Wouters: ‘Deze Brabantse sfeer ligt me wel’

In het duel met Sparta donderdagavond zorgde hij met zijn voorzet dat Anas Tahiri de 1-1 kon maken. ,,Ik was wel blij dat die voorzet erin vloog. Ik was niet helemaal tevreden over de rest van mijn spel. Wel fijn dat ik weer een hele wedstrijd heb kunnen spelen, dat was lang geleden.”

Wouters speelde vorig seizoen nog bij Jong RKC en is na het opheffen van dat team met nog enkele andere jongens overgeheveld naar het eerste. ,,De sfeer is heel goed. Gezellig, een beetje Brabants dat ben ik wel gewend en dat ligt me wel. Ik voel me heel goed opgevangen in dit team. Jongens praten tegen je, helpen je. Hans Mulder bijvoorbeeld, een ervaren jongen vangt je goed. Ik voel me gewoon deel van het team, de overgang ging heel makkelijk voor me.”