RKC vergeet het vuurtje op te poken: ‘We hebben zeker bepaalde kwaliteiten’

video ‘RKC moet de wetten van de eredivisie snel onder de knie krijgen’

25 augustus Waar foutjes van RKC vorig jaar in de Keuken Kampioen Divisie niet altijd werden afgestraft, worden ze dat dit seizoen in de eredivisie duidelijk wel. ,,ADO was dodelijk en wij moeten die wetten van de eredivisie snel onder de knie krijgen", is Stijn Spierings duidelijk.