RKC verliest aanvoerder Meulensteen aan Vitesse

Het was al langer duidelijk dat Meulensteen voor RKC niet meer te behouden was. De verdediger wilde graag een stap maken en de Waalwijkers konden nu ook nog geld aan hem verdienen. Naar verluidt is er zo'n miljoen euro met de transfer gemoeid.

Voor Meulensteen, die in zijn jeugd in Engeland speelde, was de rentree van RKC in de eredivisie ook direct zijn debuut op het hoogste Nederlandse niveau. Waar hij als jonge centrale verdediger in het eerste seizoen moest wennen, ontwikkelde hij zich de afgelopen twee jaar in rap tempo. Hij werd aanvoerder en nam zijn ploeg regelmatig op sleeptouw. Samen met (de vermoedelijk eveneens vertrekkende) Ahmed Touba werd hij een stabiele factor centraal achterin.