RKC verliest Ngonge aan FC Groningen

RKC’er Anita: ‘We moesten onze rug rechten na de snelle openings­goal, dat hebben we gedaan’

8 mei Vurnon Anita was ook verbaasd dat RKC al na een paar minuten tegen een achterstand aankeek in Venlo. Maar hij maakt de ploeg ook complimenten: ,,We moesten onze rug rechten en knokken, dat hebben we gedaan.", vertelde hij voor de camera van ESPN.