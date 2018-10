RKC verliest tegen tien man van Jong Ajax

Trainer Fred Grim moest het op sportpark De Toekomst naast Baggerman (geschorst) en Bilate (geblesseerd) ook doen zonder Hansson. De middenvelder had te veel last van een tik die hij een week eerder tegen TOP Oss had gekregen. Voor hem in de plaats speelde Tahiri. Voorin kreeg Koenraat de voorkeur boven Bergkamp.

RKC hield de ruimtes klein en probeerde met de snelle Seys, Maatsen en Koenraat in de omschakeling gevaarlijk te worden. Die tactiek pakte in de eerste helft redelijk uit. Zo was Koenraat na een halfuur dichtbij de openingstreffer nadat Maatsen een te korte bal had onderschept maar net niet goed teruglegde op Koenraat.

Twee minuten voor rust sorteerde de strijdwijze van RKC wel effect. Maatsen werd bij een uitval de diepte ingestuurd. Ditmaal legde hij de bal wel goed af op de meegelopen Tahiri. De middenvelder bleef rustig oog in oog met Ajax-doelman Kotarski en zette RKC op gelijke hoogte.

Attent

Tien minuten eerder was de thuisploeg namelijk al op voorsprong gekomen. Na een handvol mogelijkheden maakte Pereira da Silva op dat moment het verdiende doelpunt. De spits reageerde het meest attent toen Cerny de bal na een te hoge voorzet opnieuw voortrok.

Na rust moest de thuisploeg al snel met tien man verder. Rechtsback Bakboord kon gaan douchen toen hij zijn elleboog gebruikte in een luchtduel met Quasten. Plots veranderde het spelbeeld. RKC zette de thuisploeg vast en was direct dichtbij een voorsprong. Seys zette Vermeulen met een slimme steekbal schuin vrij voor Kotarski. De doelman tikte de bal met zijn vingertoppen naast.

Deksel op de neus

RKC was de ploeg die het heft in handen nam en had via Seys op voorsprong moeten komen. De buitenspeler wilde de bal oog in oog met Kotarski over hem heen stiften, maar raakte het lichaam van de keeper. In plaats van het overwicht uit te drukken in doelpunten, liet RKC de thuisploeg terugkomen in de wedstrijd.