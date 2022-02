RKC verliest van Feyenoord door eigen geklungel

Geblunder achterin bij RKC zorgde ervoor dat de Waalwijkers de stunt in de Kuip niet konden herhalen in eigen huis. Feyenoord liet RKC heel lang in leven, maar was uiteindelijk met 0-2 te sterk.

RKC zag dit weekend directe concurrenten PEC Zwolle, Fortuna Sittard en Sparta drie punten pakken. Met Feyenoord hadden de Waalwijkers uiteraard niet de makkelijkste tegenstander, maar dat in ieder geval een punt pakken tegen de Rotterdammers mogelijk is, bewees RKC in oktober in de Kuip (2-2).

In eigen huis begon RKC ook brutaal, met twee corners waaruit gevaar ontstond. Daarna nam Feyenoord het initiatief over, maar echt grote kansen kwamen er niet aan Rotterdamse zijde. Wél aan die van RKC, dat er af en toe op de counter uit kon komen. Zo testte Saïd Bakari doelman Justin Bijlow met een hard schot en was een knappe omhaal van Jens Odgaard een hoogtepuntje.

Blunder

Maar waar in het bekertoernooi keeper Issam El Maach in de fout ging, was het nu (opnieuw) de beurt aan Etienne Vaessen. Beide ploegen leken te gaan rusten met een 0-0 stand, maar toen was er die lange bal op Orkun Kökcü. Met twee verdedigers bij zich wilde hij op het doel van Vaessen af, maar tot zijn eigen verbazing zag hij de keeper al op zich afkomen toen hij pas een meter of tien over de middellijn stond. Vaessen zat mis en Kökcü schoot de bal van een behoorlijk grote afstand de lege goal in: 0-1.

Feyenoord liep in de tweede helft niet uit en liet RKC in leven. Een grote kans op de 0-2 was er wel, maar Guus Til schoot op de paal. Aan de andere kant kwam het slordige RKC er af en toe wel gevaarlijk uit. Vooral via Jens Odgaard, die zo nu en dan wat aardige acties liet zien. Als bekroning leek hij een kwartier voor tijd de 1-1 binnen te schieten, maar Bijlow voorkwam dat. Na een uitstekende aanval van RKC, kwam Odgaard oog in oog te staan met de doelman van Feyenoord, die zich met succes voor de bal gooide.

Een spannende slotfase volgde, waarin RKC meer en meer druk zette. Maar in de 89ste minuut was het Jorrit Hendrix die aan alle spanning een einde maakte. Dit keer ging de RKC-defensie in de fout, de nieuweling van de Rotterdammers profiteerde en maakte zijn eerste in Feyenoord-dienst: 0-2.

