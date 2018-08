RKC verliest van PEC Zwolle

In die nieuwe samenstelling hield RKC een klein half uur stand. Nieuwkomer Vito van Crooij zette de Zwollenaren op 1-0. Vijf minuten later werd het via Genrau 2-0. In de rust bleef Walian in de kleedkamer achter en werd Jari Koenraat zijn vervanger. Na zestig minuten verdwenen ook Hans Mulder, Emil Hansson, Nikki Baggerman en Mario Bilate naar de kant.