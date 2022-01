RKC verslaat Go Ahead Eagles en klimt over Willem II heen op de ranglijst

Met Finn Stokkers, Michiel Kramer en Jens Odgaard voorin, was RKC al vanaf de start op jacht naar de openingstreffer. Nadat Go Ahead Eagles even beter in de wedstrijd leek te komen, werden fouten in de defensie keihard afgestraft door de ploeg van Joseph Oosting. Nota bene doelman Etienne Vaessen zorgde voor de assist. De keeper trapte een lange bal richting Stokkers, die dat op waarde schatte. Zijn directe tegenstander schatte het compleet verkeerd in, waarna de RKC-aanvaller de bal over doelman Warner Hahn kon wippen. Daarmee werd Vaessen de eerste RKC-doelman met een assist na Jeroen Zoet op 12 mei 2013.