RKC verspeelt twee keer een voorsprong tegen Sparta en moet genoegen nemen met een punt

RKC Waalwijk kwam in de eerste én in de tweede helft op voorsprong tegen Sparta, maar het - vooral in de tweede helft - vermakelijke duel eindigde in 2-2.

Waar RKC-Sparta de afgelopen jaren met name een wedstrijd tussen twee degradatiekandidaten was, was het nu een duel om een plek in de subtop. Beide ploegen zijn verrassend goed gestart aan het seizoen.

In de eerste helft was die goede vorm vooral bij Sparta te zien, maar RKC kwam op voorsprong. Uit het niets eigenlijk stuurde Pelle Clement Iliass Bel Hassani weg. Hij gaf voor op Michiel Kramer, die torenhoog boven iedereen uit sprong en binnenkopte: 1-0.

Maar op basis van het spelbeeld verdiende Sparta ook een goal. En die kwam er. Tien minuutjes voor rust was het Arno Verschueren de de 1-1 binnen werkte, nadat zijn teamgenoten eerder al een kans of vijf kregen om dat te doen. En RKC mocht van geluk spreken dat het in die paar minuten voor rust niet ook de 1-2 om de oren kreeg. Bovendien verloor het ook nog aanvoerder Michiel Kramer, die het veld geblesseerd moest verlaten.

Rollen omgedraaid

Na rust was het een heel ander verhaal. Middenvelder Patrick Vroegh kwam voor centrale verdediger Dario van den Buijs en RKC creëerde kans op kans. In de 60ste minuut was daar de beloning: Iliass Bel Hassani rondde beheerst af: 2-1. Een rode kaart van Shurandy Sambo na een forse charge op Roy Kuijpers leek RKC helemaal in het zadel te helpen.

Leek, dus. Want dat was buiten de tien hardwerkende Spartanen gerekend. De Rotterdammers kwamen er een kwartier voor tijd goed uit en Vriends kopte via Verschueren fraai binnen: 2-2. RKC ging in de slotfase volle bak op jacht naar de winnende, maar die kwam er niet meer.

