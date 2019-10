RKC: vijf keer eruit tegen club uit Overijssel

video RKC-verdediger Delcroix: ‘We geven het in het eerste kwartier helemaal weg’

26 oktober Hannes Delcroix had centraal achterin bij RKC Waalwijk een drukke avond in de uitwedstrijd tegen Willem II. Met twee belangrijke ingrepen voorkwam hij in de eerste helft een ruimere voorsprong voor de Tilburgers. ,,We durfden niet te voetballen.”