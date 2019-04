RKC Waalwijk beloont herstelde Bilate met nieuw contract

Via het beloftenelftal knokte hij zich terug in de ploeg van Fred Grim, die nog volop strijdt voor een felbegeerd plekje in de play-offs. Overigens weet Bilate hoe het is om te promoveren: de kopsterke spits stond vorig seizoen onder contract bij FC Emmen, dat zich via de play-offs knap de eredivisie in speelde.