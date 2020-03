RKC Waalwijk beschikt over genoeg liquide middelen om salarissen te betalen

De Waalwijkse clubs is maar voor een beperkt deel van inkomsten uit recettes afhankelijk. Sponsoring en media-gelden zijn de belangrijkste bronnen. ,,We krijgen elk kwartaal mediagelden uitgekeerd. De volgende betaling is in juni. Pas als er dan niet betaald zou worden komen we in de problemen. Maar dan valt elke club in Nederland om”, zegt Van Mosselveld.