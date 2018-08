RKC Waalwijk: bijna fitte selectie

Robby Ndefe: 'RKC toonde weinig respect'

3 augustus Robby Ndefe (22), inmiddels vertrokken, vindt dat hij weinig respectvol is behandeld door RKC Waalwijk. De club maakte bekend dat het jongere broertje van Gigli Ndefe vertrokken was. ,,Maar ik ben niet zomaar weggegaan. Daar is wel het nodige aan vooraf gegaan."