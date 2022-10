RKC Waalwijk boekt ondanks corona opnieuw winst

RKC Waalwijk heeft ook op financieel gebied een positief seizoen achter de rug. De Waalwijkse club boekte over seizoen 2021-2022 een winst van ruim zes ton. Een half miljoen meer dan vorig jaar, maar ook afgelopen seizoen was de coronacrisis nog duidelijk merkbaar.

Een tiende plek in de eredivisie in een seizoen dat ‘gewoon’ werd uitgespeeld en spelers die een mooie transfer verdienden; sportief was seizoen 2021 een uitstekend jaar voor RKC. Al heeft het staartje van de coronacrisis vorige winter nog wel meegespeeld, is te zien in de jaarcijfers die de club vrijdag presenteert. Zo werden thuiswedstrijden tegen Ajax en PSV -normaal gesproken goed voor een volledig gevuld Mandemakers Stadion- afgewerkt zonder publiek. Die afwezigheid van supporters heeft wederom zijn sporen nagelaten. Opnieuw werd door de club gebruik gemaakt van overheidssteun.

Wel zijn de cijfers flink beter dan vorig seizoen, al werd toen ook al afgesloten met een positief resultaat. Afgelopen jaar werd een winst geboekt van zo'n 620.000 euro. De omzet van RKC was over het afgelopen seizoen bijna 8,3 miljoen euro. Verschillende transfers, waaronder de lucratieve van centrale verdediger Ahmed Touba naar het Turkse Basaksehir, hebben de club geld opgeleverd. De transfer van Melle Meulensteen naar Vitesse zal volgend jaar pas in de cijfers te zien zijn. Ook kon de competitie ondanks corona afgelopen jaar weer volledig worden uitgespeeld, waardoor de club recht had op tv-gelden van ruim 2 miljoen euro.

Salarissen

RKC betaalde dit jaar ruim 4,4 miljoen euro aan personeelskosten, daarin zijn alle medewerkers meegenomen, maar het grootste gedeelte gaat uiteraard naar spelerssalarissen. Het doel is komend jaar opnieuw handhaving, al hoopt de RKC-supporter na de uitstekende competitiestart wellicht nog wel op meer. Organisatorisch zullen er in Waalwijk komend jaar nog stappen gemaakt worden en is de doelstelling om het Mandemakers Stadion structureel beter gevuld te krijgen. RKC Waalwijk blijft naar eigen zeggen letterlijk en figuurlijk bouwen aan een stevigere club, die zowel sportief als financieel toekomstbestendig zal zijn.