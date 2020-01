RKC Waalwijk en Vermeulen per direct uit elkaar

Vermeulen, die nog een verbintenis had tot komende zomer, kwam in 2018 over van Excelsior en leek in Waalwijk de aangewezen persoon om voor ervaring te zorgen in de jonge selectie. De middenvelder werd bij RKC direct tot aanvoerder gebombardeerd, maar toch slaagde Vermeulen er niet in om een vaste basisplaats te veroveren in de ploeg van Fred Grim.

In zijn eerste seizoen, in de Keuken Kampioen Divisie, kwam de Zwijndrechter tot 17 competitieduels. In de eredivisie bleef de teller dit seizoen steken op vijf wedstrijden. In slechts 93 minuten speeltijd was Vermeulen goed voor één doelpunt.

Vacature na vertrek Spierings