RKC Waalwijk: geen nieuwe besmettingen vastgesteld

RKC Waalwijk zonder James Efmorfidis tegen PEC Zwolle

2 oktober RKC Waalwijk moet het zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle zonder James Efmorfidis stellen. De Griekse aanvaller kreeg deze week een tik tijdens de training en is even uitgeschakeld. Dat is een fikse aderlating voor de Waalwijkers.