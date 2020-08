RKC Waalwijk heeft beet en legt ‘karakterjongen’ Nicolas Olsak (28) vast

Pools paspoort

Die iemand was Mo Allach in zijn hoedanigheid van technisch directeur van Maccabi Haifa. Hij zag Olsak uitstekend spelen bij Maccabi Netanya. Die bleek niet alleen over een Israëlisch en Amerikaans, maar ook over een Pools paspoort te beschikken. RKC hoeft dus geen extreme salarissen te betalen.

Olsak, geboren in Buenos Aires en fan van Boca Juniors, is een karakterjongen. Het pad naar het gewenste bestaan als betaald voetballer liep voor hem niet over rozen. Op zijn twaalfde verhuisde hij met zijn ouders naar Boca Raton in Florida. Later aanvaardde hij een scholarship in Tennessee. Hij dwong er geen plek bij een club op het hoogste niveau in Amerika af.