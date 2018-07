RKC Waalwijk huurt Emil Hansson van Feyenoord

Hansson verruilde in 2016 SK Brann Bergen voor Feyenoord, waar hij een contract heeft tot 2020. In de afgelopen twee seizoenen kwam hij drie keer in de eredivisie in actie voor de Rotterdamse club. Hansson is een aanvallende middenvelder, die ook op de flanken uit de voeten kan. Hij speelde voor Zweden onder 15 en kwam daarna uit voor Noorse nationale jeugdselecties.