RKC Waalwijk huurt met Ayman Azhil toptalent van Bayer Leverkusen

De link is snel gelegd. Technisch directeur Mohammed Allach van RKC werkte bij Vitesse samen met trainer Peter Bosz. Nu het nauwelijks mogelijk is om zelf spelers te bekijken, klopt hij op zoek naar versterkingen bij mensen met eenzelfde voetbalvisie aan.

Al bij A-selectie

Azhil, een verdedigende middenvelder die op de linkerkant het beste uit de voeten kan, zit al jaren bij de opleiding van Bayer Leverkusen. De in Düsseldorf geboren voetballer sloot er zich in 2008 aan. Op 17-jarige leeftijd maakte hij al een paar keer deel uit van de A-selectie. Vorig seizoen in de voorbereiding speelde hij mee, onder meer in een oefenwedstrijd tegen KAS Eupen.

Bosz liet Azhil al vaak meetrainen bij de A-kern. Hij speelde zijn wedstrijden in onder 19, in de Bundesliga West. In achttien duels scoorde Azhil vijf keer. Bij Bayer Leverkusen is onder 19 het hoogste jeugdteam. Er is geen tweede elftal zoals bij andere topclubs om verder te rijpen.

Prima platform

Voor Azhil is de eredivisie een prima platform om zich verder te ontwikkelen. Hij is niet de eerste speler van Bayer Leverkusen die de overstap maakt. Streekgenoot Willem II nam een paar jaar geleden Atakan Akkaynak over van de Duitse club. Die speelt inmiddels in de Turkse competitie bij Rizespor.

Azhil, die ook zes duels in de UEFA Youth League speelde, noemt in Duitsland Toni Kroos en İlkay Gündoğan (eerst Dortmund, nu Manchester City) zijn grote voorbeelden. Maar het meest gecharmeerd is hij toch van de manier van voetballen van Andres Iniesta. ,,Van zijn rust aan de bal en zijn spelideeën”, zegt Azhil over de Spanjaard, die zijn land ten koste van Oranje de wereldtitel bezorgde.

Nieuwelingen

De selectie van RKC begint langzaam body te krijgen. Eerder contracteerde de club doelman Kostas Lamprou, James Efmorfidis, Thierry Lutonda en Nicolas Olsak. Met Azhil, Anita en Touba komen er nu drie spelers bij. RKC gaat nu op zoek naar aanvallende versterkingen.