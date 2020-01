RKC Waalwijk huurt middenvelder Tijjani Reijnders van AZ

RKC Waalwijk huurt Tijjani Reijnders voor de rest van het seizoen van AZ. Daar bereikten beide clubs donderdagmiddag overeenstemming over. De 21-jarige middenvelder is inmiddels gekeurd en voegt zich vrijdagochtend bij de selectie van de Waalwijkers, die om half elf met de voorbereiding op de tweede competitiehelft begint.

Reijnders kwam in de eerste divisie uit voor Jong AZ. Omdat hij dat niveau inmiddels ontgroeid is en hij weinig kans heeft op een vaste plek op het sterk bezette middenveld van het eerste team van de Alkmaarders mocht hij verhuurd worden aan een club in de eredivisie. Er was meer interesse, maar AZ besloot met RKC in zee te gaan. Daar zal hij onder meer de concurrentie met Daan Rienstra aan moeten gaan.

RKC zit niet zo dik in de middenvelders. Melle Meulensteen, die ook ‘op zes’ zou kunnen spelen, is tegenwoordig centrale verdediger. ,,Een prima speler voor ons", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld over Reijnders. ,,Hij kan op meerdere posities op het middenveld uit de voeten. Dat hij naar RKC komt danken we aan onze manier van werken.”

Reijnders, die op 13 augustus 2017 met een korte invalbeurt tegen Roda JC voor PEC Zwolle in de eredivisie debuteerde, geldt als een getalenteerde middenvelder. Dat leidde dit seizoen tot drie invalbeurten bij het eerste team van de Alkmaarders waar hij kort na zijn debuut in de eredivisie een contract tekende. Dat is afgelopen zomer open gebroken en verlengd tot 2023.

Druk opvoeren

AZ-directeur Max Huiberts verklaarde bij die gelegenheid dat Reijnders enorme stappen had gemaakt. Het lopende seizoen zou ‘heel belangrijk’ voor hem worden. ,,Hij moet de druk opvoeren op de jongens die nu in de basis staan bij het eerste elftal", zei de directeur. Ook Reijnders toonde zich gretig en zei zich fysiek rijp te voelen. Dat dat maar 38 minuten speeltijd in de eredivisie opleverde brengt hem nu naar Waalwijk.

Reijnders, voormalig jeugdinternational, is geboren in Zwolle. Zijn vader Martin Reijnders fungeerde jarenlang als centrale verdediger bij FC Zwolle en speelde in 1999 ook nog vier duels voor FC Den Bosch.

Krijgt RKC er een nieuwe middenvelder bij, voor een andere speler bestaat interesse van meerdere clubs. Stijn Spierings speelde zich bij de laatste thuiswedstrijd voor de winterstop tegen FC Twente onder meer in de belangstelling van Levski Sofia. De Bulgaarse nummer twee heeft zich echter nog niet bij de Waalwijkse club gemeld.