RKC Waalwijk in winterstop naar het Duitse Darmstadt

RKC treedt zaterdag 8 januari om 15.30 uur aan in het Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt. In de Duitse deelstaat Hessen nemen de Waalwijkers het op tegen de huidige nummer 2 van de tweede Bundesliga. In verband met de huidige maatregelen zijn er geen (uit)supporters welkom. RKC Waalwijk is, in samenwerking met Darmstadt, aan het onderzoeken om de wedstrijd live uit te zenden.