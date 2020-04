RKC Waalwijk is als eerste weer aan de slag

Willem II dat RKC Waalwijk steunt: das lief

26 april RKC Waalwijk blijft in de eredivisie en Willem II gaat Europa in. Daar zullen eventuele rechtszaken die benadeelde clubs als FC Utrecht, Cambuur Leeuwarden of De Graafschap aan willen spannen weinig aan veranderen. De KNVB heeft, hoe onhandig ook gecommuniceerd, best een slim besluit genomen.