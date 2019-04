RKC Waalwijk keert volgend seizoen terug naar echt gras, met dank aan Frenkie de Jong

Humor kan Frank van Mosselveld niet ontzegd worden. De algemeen directeur van RKC Waalwijk vindt de ouderwetse, papieren krant het mooiste podium om het nieuws naar buiten te brengen dat de voetbalclub het kunstgras wegdoet en verruilt voor natuurgras. ,,Kunstgras roept associaties op met digitaal. Natuurgras leeft en heeft een geur zoals ook krantenpapier", zo verklaart hij.

Deze week hakte hij de knoop door, na nog een vluchtig bezoek afgelopen weekeinde aan het Everton van Marcel Brands. ,,Daar liggen vijftien hybride-velden op het trainingscomplex", zegt Van Mosselveld. ,,Wij gaan er een aanleggen, naast twee topgrasvelden. Want ook het veld waarop de selectie gaat trainen moet top zijn."

RKC kan zijn grote wens in vervulling laten gaan mede dankzij de miljoenen die voor de transfer van Frenkie de Jong van Ajax naar Barcelona de komende drie jaar binnen vloeien. De Waalwijkse club krijgt volgens afspraken met Willem II veertig procent van het doorverkooppercentage dat de Tilburgse club bedong. De speler uit Arkel maakte een tijd deel uit van de gezamenlijke opleiding. Dat levert nu ongeveer 5 miljoen euro op.

Zich onderscheiden

Van Mosselveld sluit niet uit dat RKC ook zonder die enorme financiële impuls was teruggekeerd naar gras, zo groot was het verlangen naar het echte voetbal. ,,RKC wil zich onderscheiden in de faciliteiten en de manier van werken", zegt hij. ,,Je hebt niet het hoogste spelersbudget nodig om te kunnen promoveren. Topfaciliteiten om spelers te ontwikkelen zijn zeker zo belangrijk."

De terugkeer naar gras is een kostbare aangelegenheid. ,,Met het opruimen van het huidige kunstgrasveld is alleen al een bedrag van 40.000 euro gemoeid. Of de totale kosten een half miljoen euro zijn? Nee, daar kom je wel royaal boven. Bij de aanleg van het kunstgras is de veldverwarming weggehaald. Die moet er weer in, alsmede ook een nieuwe beregeningsinstallatie."

In november begon Van Mosselveld zich serieus te oriënteren op de terugkeer naar het voetballen op gras, dat bij de degradatie in 2014 werd omgeruild voor kunstgras om op onderhoud te kunnen besparen. Bij de uitvoering van de plannen is een grote rol weggelegd voor bedrijven uit Waalwijk en directe omgeving. De aannemers Bert en Bart van Wijlen gaan de operatie leiden. Vos Capelle levert de meststof, Bert van Loon de machines.