RKC Waalwijk klopt talenten Valencia op prachtig complex

RKC Waalwijk heeft in Estadio Antonio Puchades met 0-2 van Valencia Mestalla B, het opleidingsteam van de Spaanse topclub. Op verzoek van de Spanjaarden, die pas een week in training waren, duurde het duel maar 2 x 35 minuten.

De wedstrijd was het hoogtepunt van de vierdaagse trainingsstage van de Waalwijkers, die op het prachtige complex te gast waren. Valencia wil met onder meer RKC informatie uitwisselen en kijken of spelers eventueel geschikt zijn om in de eredivisie verder te rijpen.

RKC moest afrekenen met enkele grote mondiale talenten. Valencia weekte deze zomer Yunus Musah los bij Arsenal, een Engelse jeugdinternational waarvan veel verwacht wordt. De 18-jarige Ndombassi kwam over uit Frankrijk, waar hij ook jeugdinternational is. Zes spelers die bij Valencia Mestalla aan de aftrap stonden waren 20 jaar of jonger.

Gaari

Bij RKC kreeg Jurien Gaari, terug van het toernooi om de Gold Cup, een plek in het team dat aan de wedstrijd begon. Ingo van Weert en Henrico Drost speelden in het centrum van de verdediging. Nikki Baggerman kreeg speeltijd op het middenveld. Mario Bilate maakte zijn rentree na zijn handoperatie in het begin van de voorbereiding. Na de rust liet trainer Fred Grim elf andere spelers opdraven.

RKC Waalwijk kwam halverwege de eerste helft op voorsprong. Sylla Sow maakte zich knap vrij en trof doel met een schot van buiten de zestien. De ploeg die Grim na de rust binnen de lijnen bracht kon daar niet bij achterblijven. De van PSV overgekomen Lennerd Daneels beloonde goed voorbereidend werk van Stijn Spierings, die in vrijwel elk oefenduel scoorde of in de voorbereiding van een treffer betrokken was.