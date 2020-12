RKC Waalwijk lijdt na drie uitstekende weken nederlaag bij FC Groningen

RKC Waalwijk is er niet in geslaagd voor de derde keer op rij punten te pakken. Na een gelijkspel en twee overwinningen, moesten de Waalwijkers in het hoge noorden buigen voor FC Groningen: 2-0.

Fred Grim had na de afgelopen twee gewonnen wedstrijden zo veel vertrouwen in zijn basiself, dat die ook in Groningen gewoon bleef staan. In de eerste helft kwamen die RKC’ers ook geen enkele keer in de problemen, de thuisploeg noteerde geen enkel schot voor rust. RKC had het meeste balbezit en het betere van het spel, maar kwam ook slechts tot één schot op doel.

Na rust was het snel anders. Ahmed El Messaoudi schoot de tweede kans die Groningen in de wedstrijd kreeg binnen. Van afstand zocht hij de verre hoek: 1-0.

RKC leek daar even van te schrikken en zag FC Groningen direct een paar kansjes krijgen op de 2-0. De Waalwijkers herpakten zich, kwamen meer aan aanvallen toe en kregen via Vurnon Anita de beste kans op de gelijkmaker. Maar een blunder in de 76ste minuut bracht FC Groningen in het zadel. Het begon bij Ahmed Touba, die de bal kinderlijk eenvoudig verspeelde. RKC leek weg te kunnen werken, maar Saïd Bakari speelde de bal veel te zacht terug op Kostas Lamprou. Daniël van Kaam zat ertussen en profiteerde: 2-0.

RKC kwam pas in de extra tijd in de buurt van de aansluitingstreffer, toen Lennerd Daneels net naast schoot. De nederlaag in Groningen was de eerste voor RKC sinds 7 november.

