RKC Waalwijk met fitte selectie naar Jong Ajax

Van den Berg zag de Amsterdammers vorige week spelen tegen Jong PSV (0-3 in het voordeel van Jong Ajax). Onder anderen David Neres vond toen het net. De Braziliaanse miljoenenaankoop zal er tegen RKC niet bij zijn, want hij kwam zaterdag al in actie met het eerste van Ajax tegen PEC Zwolle (3-0 zege, met een assist van Neres). Wie er dan wel bij zijn, is speculeren, zoals altijd bij de beloftenteams. ,,Daar houd ik me niet zo mee bezig", zei Van den Berg zondag na de afsluitende training. ,,Of Neres nu speelt, of Frenkie de Jong of Vaclav Cerny: Ajax heeft alléén maar goede spelers. Wij moeten ons niet instellen op wie er spelen, maar op welke manier ze spelen. Die is namelijk altijd hetzelfde."