RKC Waalwijk mist drie belangrijke spelers in de beker

Trainer Fred Grim zal vermoedelijk weinig veranderen aan de formatie die afgelopen vrijdag Eindhoven met 1-3 klopte. In het Jan Louwersstadion was tot dat duel weinig succes weggelegd voor de Waalwijkers, die ook bij FC Twente een zwakke uitbalans hebben. De laatste zege in een regulier competitieduel dateert van 17 september 1995.

Furkan Alakmak

RKC won daarna nog een keer. Op 13 mei 2012 betrof het een duel in de halve finales om een plek in het Europees voetbal. RKC won met 0-1 door een geweldige treffer van Furkan Alakmak, die tegenwoordig bij JVC Cuijk zit. Het was voldoende voor een plek in de finale.

Lucratief is het bekertoernooi, waarin RKC eerder NAC en PSV trof, wel. Vanaf de achtste finale is er sprake van recettedeling. In de Grolsch Veste worden zo'n 20.000 toeschouwers verwacht, die 7,50 euro of 10 euro voor een ticket neertellen. Na aftrek van wedstrijdkosten blijft er nog zo'n 30.000 euro aan recettes over voor de Waalwijkers. Die krijgen ook nog een kleine vergoeding voor de live-uitzending. Het bereiken van de achtste finales levert ook een bonus op.