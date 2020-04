RKC Waalwijk na zes weken weer aan de slag met besloten trainingen in groepjes van vier

Wachten was ‘killing’ voor Grim: ‘Geweldig dat we in de eredivisie blijven’

25 april Van een mooie dag wilde Fred Grim niet spreken. De trainer van RKC Waalwijk was wel blij dat de kogel eindelijk door de kerk is. ,,Want zolang wachten op een beslissing, dat was killing”, aldus de oefenmeester van de club die in de eredivisie blijft.