RKC Waalwijk oefent tegen KV Mechelen

RKC begint op maandag 24 juni met de training. Dat gebeurt bij het eigen stadion waar de aanleg van grasvelden in volle gang is. De eerste oefenwedstrijd is op zaterdag 6 juli. Dan is het regioteam Waalwijk tegenstander op het veld van SV Capelle in Sprang- Capelle. RKC speelt verder nog tegen TOP Oss, NAC en NEC.