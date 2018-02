RKC Waalwijk pakt met tien man punt tegen Cambuur

RKC oogde aangeslagen na een reeks forse nederlagen. De ploeg speelde zonder flair en leek Cambuur in eerste instantie vooral tegen te willen houden. Dat lukte aardig – RKC gaf één grote kans weg voor rust – al kon de thuisploeg de bal zelf nauwelijks in bezit houden. De ballen werden blind naar voren geschoten in de hoop dat Johan Voskamp er iets mee deed. De eenzame spits moest het telkens afleggen tegen de verdedigers van Cambuur.

Veelzeggend was het dat RKC pas in de veertigste minuut voor de eerste keer op het doel van Cambuur schoot. Robby Ndefe, de linksback die zich de laatste weken in het team heeft geknokt, slingerde de bal het zestienmetergebied in. Saïd Bakari kapte de bal schuin voor het doel met rechts naar binnen en schoot die met links in. Doelman Erik Cummins kon zijn inzet keren.

Meer initiatief

In de tweede helft toonde RKC meer initiatief. Dat leidde vijf minuten na rust bijna tot de voorsprong. Gigli Ndefe kreeg plots een kans toen Cambuur-verdediger uitgleed in het eigen strafschopgebied. De inzet van Ndefe ging echter voorlangs. Een paar minuten later kreeg de mee naar voren gekomen Ingo van Weert een vrije kopkans. De verdediger mikte net te hoog.