RKC Waalwijk pakt zwaarbevochten punt in hectisch duel met FC Utrecht

In de eerste twintig minuten gebeurde in Utrecht zaterdagavond net zo veel als normaal in negentig. Een goal, een gemiste strafschop, nog een goal en een scheidsrechter die de wedstrijd stillegt, de openingsfase was heel hectisch.

Snelle achterstand

RKC, spelend met debutant Van den Buijs in een 5-3-2-systeem, keek al na vier minuten tegen een achterstand aan. Ahmed Touba ging de fout in, Simon Gustafson kon profiteren. Slechts twee minuten later had Jens Odgaard RKC weer op gelijke hoogte moeten brengen. Maar hij schoot de toegewezen strafschop heel slecht in, recht in de handen van doelman Maarten Paes.

Gestaakt

Tijdens het strafschopmoment werd er behoorlijk wat bier en andere spullen naar beneden gegooid vanaf de tribunes, waarop scheidsrechter Richard Martens zich genoodzaakt zag het spel even stil te leggen. Supporters werden via de stadionspeaker gemaand zich te gedragen, maar dat ging maar even goed. Odgaard maakte na twintig minuten spelen zijn gemiste strafschop goed met de gelijkmaker en direct daarna gingen de spelers voor twintig minuten naar binnen. De arbiter liet een handvol aanstekers zien die hij van de grond geraapt had en vond dat het niet veilig genoeg was om verder te spelen.

Na de afkoelperiode kreeg Utrecht kansen, maar was het RKC dat via een uitstekende aanval op voorsprong kwam. Saïd Bakari veroverde de bal, gaf mee op Richard van der Venne, die goed oog had voor de mee opkomende Alexander Büttner. De linksback rondde fraai af: 1-2.

Maar Utrecht kwam vol passie uit de kleedkamer na rust. Het was wachten op de 2-2 en die bleef ook niet lang uit. Eerst werd de paal nog geraakt en daarna veroorzaakte debutant Van den Buijs een strafschop, Tasos Douvikas schoot die feilloos binnen. Er kwamen heel veel kansen op de 3-2, met name van plaag Douvikas.

Goed weggekomen

Ook RKC kwam er af en toe dreigend uit, maar was vooral aan het verdedigen. En de Waalwijkers kwamen in de extra tijd nog ontzettend goed weg. Een goal van FC Utrecht werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd wegens hands. Een voorzet kwam in de kluts terecht bij Van der Hoorn die de bal achter Vaessen wist te schieten, maar net daarvoor maakte spits Dalmau aanvallend hands, waardoor de VAR ingreep en de goal werd afgekeurd. Zodoende neemt RKC een zwaarbevochten punt mee terug uit Waalwijk.

