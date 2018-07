RKC Waalwijk presenteert nieuwe outfits: uitshirt is groen met zwarte accenten

Opnieuw komen de tenues van het merk Stanno. Uiteraard verschilt het thuisshirt niet veel van de vorige versies. De gele en blauwe banen zijn iets minder breed dan op het shirt van vorig jaar. Ook lopen de strepen dit jaar door op de mouwen, vorig jaar waren die nog helemaal geel. Dit seizoen is gekozen voor een blauwe v-hals. Het logo van Mandemakers Keukens is ditmaal gedrukt in het wit. Het tenue wordt gecompleteerd door een blauwe broek.

Het uitshirt van vorig seizoen was rood, dit seizoen is gekozen voor een donkergroen tricot met zwarte accenten. Het donkergroene shirt bevat groene en zwarte driehoekige vlakken. De v-hals is zwart, evenals de mouwen. Onder de armen loopt ook een zwarte baan, geaccentueerd met een witte lijn. Die baan loopt door op het broekje, dat ook groen van kleur is. Het logo is 'negatief', dus ook in het groen en wit.