RKC Waalwijk slaat dubbelslag met komst Sow en Heemskerk

Cupfighter RKC Waalwijk vergeet de trekker over te halen bij FC Twente en is uitgescha­keld

18 december RKC is uitgeschakeld in het KNVB-bekertoernooi. De ploeg die eerder de eredivisionisten NAC en PSV deed struikelen, verloor in de achtste finale met 2-0 bij FC Twente. Na een matige eerste helft, waarin de ploeg op achterstand kwam door een treffer van Xandro Schenk, hadden de Waalwijkers na rust lange tijd uitzicht op de gelijkmaker. FC Twente wankelde, maar niemand bij RKC kon de trekker overhalen. In blessuretijd maakte Jari Oosterwijk in de counter aan alle spanning een einde door de 2-0 binnen te schuiven.