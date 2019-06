RKC Waalwijk slaat handen ineen met Valencia

RKC Waalwijk is een van de clubs waarop Valencia het oog heeft laten vallen om een samenwerkingsverband mee te starten. Dat mondt waarschijnlijk volgende maand uit in een trainingsstage van de Waalwijkse club in de Spaanse stad. RKC zal dan tijdens een vierdaags verblijf in Valencia een wedstrijd tegen Valencia B spelen.

Het idee voor de samenwerking is afkomstig van Pablo Longoria (32), sinds februari 2018 sportdirecteur van Valencia. Die ging op zoek naar samenwerkingsverbanden met clubs in Nederland, België, Frankrijk en Zwitserland. Met als achterliggende gedachte dat talentvolle spelers die nu te lang bij Valencia B blijven hangen elders een betere kans krijgen. Het voetballen in de Segunda B is voor dat soort spelers op termijn niet prikkelend genoeg.

Lees ook Bekijk hier het volledige speelschema van RKC in de eredivisie

Lees meer

In Frankrijk is Reims de partner van Valencia. In Zwitserland is er nog geen club gevonden. Lokeren is de Belgische equivalent van RKC. Dat kwam bij de Spaanse club in beeld door toedoen van Gunter Thiebaut, die als zaakwaarnemer van Dylan Seijs en Anas Tahiri de Waalwijkse club goed kent. Ook Erwin Lemmens, in het verleden keeper in Spanje en bij de Waalwijkse club, speelde een bemiddelende rol.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld van RKC bevestigt dat er contacten zijn met Valencia. ,,Maar het gaat om een andere manier van samenwerken dan in de voetbalwereld gangbaar is. Valencia gaat ons geen spelers door de strot duwen. Er komen alleen spelers van Valencia naar RKC als wij denken dat die goed bij onze club passen. Spelers die opvallen bij Valencia B komen in onze reguliere scouting terecht.”

Uitwisselen van informatie

De samenwerking staat volgens Van Mosselveld nog in de kinderschoenen. Een delegatie van Valencia bracht twee keer een bezoek aan Waalwijk. Van Mosselveld was driemaal in Valencia te gast. Het ging vooral om het uitwisselen van informatie over de werkwijze. De speelwijze van RKC met het herkenbare 4-3-3 systeem sprak de Spaanse club enorm aan.

RKC is nu bezig met het regelen van een vierdaagse oefenstage in Valencia. ,,Goed voor de teambuilding”, zegt Van Mosselveld. ,,En een mooie gelegenheid voor de technische mensen om elkaar beter te leren kennen.” Hij doelt dan op directeur sportief Longoria, die voorheen drie jaar hoofdscout was van Juventus. En op Jorge Lopez, de directeur sportief van Valencia B.