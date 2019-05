RKC Waalwijk telt 21 fitte spelers voor eerste ronde play-offs tegen NEC

RKC Waalwijk sloot met 21 fitte spelers en 3 fitte keepers de laatste training als voorbereiding op de wedstrijd tegen NEC in de eerste ronde van de play-offs af. Fysiek is er dus niks mis met de Waalwijkers, die vrijdagavond om 18.30 uur in de Goffert aan het karwei beginnen.

RKC heeft best een rijk verleden als het om play-off voetbal gaat, al speelde het de meeste van zijn 53 wedstrijden in een nacompetitie oude stijl: een poule met vier clubs. Daar kwamen RKC en NEC elkaar in de jaren tachtig al eens tegen. Beide clubs won een ontmoeting, twee keer werd het een gelijkspel. In 1984-1985 promoveerde NEC, terwijl RKC laatste werd in de poule. In 1986-1987 was RKC de nummer drie en NEC de nummer laatst in zo'n poule.

Maar een keer slaagde RKC erin om via de play-offs promotie af te dwingen. Dat was in 2009 toen het eerst Excelsior en daarna De Graafschap van zich afschudde. Als RKC de tweede ronde zou bereiken komt het waarschijnlijk weer een van die twee clubs tegen.

Sow

Bij RKC trainde Sylla Sow na zijn knieblessure weer mee, maar met anderhalve training in de benen is de kans klein dat trainer Fred Grim een beroep op de aanvaller gaat doen. Die verklaarde dat er toch niet veel zal veranderen en dat hij in grote lijnen kiest voor de formatie de de laatste weken ook op het veld stond.

Een paar weken geleden verloor RKC het reguliere competitieduel in Nijmegen met 2-1. Stijn Spierings was de maker van de Waalwijkse treffer. RKC had in de voorbereiding op het huidige seizoen ook al een oefenduel op Nijmeegse bodem met 2-1 van NEC verloren. Thuis wonnen de Waalwijkers in de competitie met 1-0.