RKC Waalwijk: van bizar gevecht om promotie naar degelijke zege in eredivisie

Vooraf bestempeld als de belangrijkste degradatiekandidaat, kan RKC vandaag bij winst op VVV oprukken naar het linkerrijtje in de eredivisie. ,,Dat we in zo’n korte periode gezond, stabiel en aanwezig zijn is de grootste prestatie”, zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld van de club die vijf jaar geleden bijna failliet ging. Het eigen vermogen is inmiddels gegroeid naar bijna twee miljoen euro.