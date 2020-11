RKC Waalwijk verliest in eigen huis van directe concurrent Sparta

RKC na zinderend slot en strafschop­pen uitgescha­keld in KNVB-be­ker

28 oktober RKC Waalwijk is na strafschoppen uitgeschakeld in de eerste ronde van de KNVB-beker. Tot de 80ste minuut leek Cambuur met gemak de tweede ronde te halen, maar goals van Lennerd Daneels en Juriën Gaari (in de slotseconden) zorgden voor een verlenging. Melle Meulensteen was uiteindelijk degene die een strafschop miste.